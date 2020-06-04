6月1日「口罩禁令」正是解除，各家電商、超商紛紛加入販售口罩的行列，搶攻口罩市場。不過昨（3）日口罩接力開賣，各通路口罩販售卻出現「開賣即秒殺」情形。不過撲空的民眾不要擔心，「松果購物」自3日起也開賣醫用口罩，目前仍有庫存，網站指出，不限量購買，且買越多越划算！
松果購物3日也開始販售MIT醫療級口罩「台灣製淨新口罩」，以50入盒裝的成人醫療級口罩為主，目前仍在販售中。此外，松果購物目前更不限金額即可免運，配合目前全站打86折活動，最低一盒385元（平均一片7.7元）。
品名：一次性口罩
顏色：藍色
數量：1包=50片
成人尺吋：17.5*9.5cm
幼幼尺吋：14.5*9.5cm
材質：熔噴布
產地：台灣
工廠證號：105-655723-00
製造廠商：淨新科技股份有限公司
地址：高雄市三民區銀杉街42號5樓
保存期限：5年
(中時電子報)
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