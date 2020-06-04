科技進步日新月異，以前公寓、大樓對講機只能靠聲音對談，現在對講機幾乎都有影像畫面，日本有位網友，在推特分享一張對講機照片，因為內容太過恐怖引起網友熱議，不禁好奇畫面中的另一端究竟是什麼「生物」？

一位日本網友@_byebyemylove_1，在推特上發文，表示「電鈴響了一看竟然是這種畫面，人生第一次因為太恐怖而跌坐在地上」，只見他分享對講機的照片，一張臉貼近鏡頭，臉部細長、眼睛分的很開，臉上還佈滿汗漬，「似人非人」的生物，害網友嚇出一身冷汗。

許多網友看第一眼，覺得很像一隻鹿，也有不少人認為像電影《人工進化》（Splice）裡的角色，「這是長頸鹿吧」、「很像外星生物」、「離鏡頭太近很恐怖」、「超級恐怖的景象，一度以為是鹿」、「突然看到照片很嚇人」。

而網友@_byebyemylove_1也公布答案，原來對講機上的詭異「生物」，是自己的弟弟，並幽默回應網友「這不是鹿而是我弟的事實讓我想哭」。

(中時電子報)