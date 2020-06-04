美國商務部周四公布包括貨物與服務等項目的4月貿易赤字，經季調後較3月大幅增加16.7％至逾494億美元，略低於市場預估的500億美元，創去年8月份以來新高。

在包含美國在內的全球許多國家，為防止新冠肺炎疫情擴而採取封閉措施影響需求之下，讓美國4月進出口均大幅減少。其中，進口月跌13.7％，出口月跌20.5％。

儘管如此，許多專家與企業高層都認為，只要不爆發第二波疫情，在消費需求回升的帶領下，全球經貿將會開始復甦。

(工商 )