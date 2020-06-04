美國勞工部周四公布上周（迄5月30日止當周）初領失業救濟金人數將近188萬人，低於前周（迄5月23日止當周）的逾210萬人，略高於市場預估的180萬人。

雖然這是初領人數自3月中以來首度低於200萬人，連續9周遞減，但初領人數在這段期間內累計約4,260萬人，相當於美國有四分之一勞工丟了飯碗。

至於更能反映勞動市場現況的4周移動平均值，上周減少32.4萬人至228.4萬人。

前周續領人數增加約70萬人至約2,150萬人，高於市場預估的2,010萬人，但仍明顯低於往前兩周（迄5月9日止當周）所創逾2,500萬人歷史新高紀錄。

儘管美國經濟正重新開放當中，讓外界看好經濟活動會逐步回復正常，但就業市場的復元速度仍然緩慢，尚未出現領取人數急速減少的現象。美國目前每周仍有數百萬計民眾領取失業救濟，專家以此認為美國經濟可能仍未開始復甦。

(工商 )