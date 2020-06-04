林美秀主持民視《這事有影嘸》，製作單位安排為她安排驚喜慶生，她笑說：「錄到最後，大字報一直不出最後一段的結語，我就知道有問題。」雙子座的她聰明又細膩，位列「超難騙」對象。拿著美麗花束的林美秀，看著蛋糕插18歲，不忘搞笑詢問：「這是慶祝我81歲生日嗎？」隨即笑稱自己永遠28歲。

林美秀坦言，人生最大希望就是生日要低調，最好不要過生日，被問到是不是一個「不浪漫」的人？她強調自己生性浪漫多情，只是慶生覺得不好意思勞師動眾，不過因為生日是6月6日非常好記，所以永遠沒法低調，感謝大家的祝福與製作單位的用心。談到節目收視穩定，她開心表示：「剛好節目播出是在疫情嚴峻的時候，我們能提供觀眾這樣的正確資訊，也是功德一件，感謝大家的支持。」獲獎無數的她也期盼為了製作單位的努力，節目可以敲響金鐘。

《孟婆客棧》劇組幫林美秀慶生。（民視提供）

好人緣的林美秀同時也拍攝民視新潮流歌仔戲《孟婆客棧》，劇組唐美雲、蔡振南、方馨、方宥心、許富凱、導演吳定謙、李中等人也在拍攝時，貼心送上蛋糕，在攝影棚溫馨慶生，連續兩天收到這麼多祝福，讓她非常開心。

(中時 )