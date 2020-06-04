新北市新莊區1名高齡82歲行動不便的老翁2日上午9時許，獨自拄著柺杖在雙鳳路土地公廟，疑似找不到返家的路，警方獲報至現場，運用戶政役系統查詢，發現老翁兒子住在附近，趕緊連繫家屬前來接回，助一家人平安團圓。
新莊警分局丹鳳派出所警員郭欣怡、黃培勛獲報至現場後，發現老翁身上有身分證、多張名片，老翁說只記得有小孩住在樹林三德街，但警方初步判斷，老翁一步距離不到20公分，且跨出一步要5秒以上，不太可能從樹林徒步至新莊，因此運用戶政役系統查詢，發現老翁兒子住在附近，趕緊通知老翁家屬前來。
家屬說，原以為老翁上午7時外出溜達運動，但直至10時沒有回家，正在附近遍尋，就接獲警方通知，趕緊前來，見到老父安然無恙，才放下心中大石。
丹鳳派出所所長周義哲呼籲，家中若有記憶力較不好、曾有走失的長者，可向新北市社會局、區公所申請「預防走失手鍊」讓長者配戴，減少迷途風險。
(中時 )
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