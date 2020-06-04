新北某安親班5名同學趁著老師離開教室時，霸凌同學賴姓學童，導致賴童胸部挫傷，事後還出現創傷後壓力症候群，家長不滿提告；新北地院認為，安親班、教師、5名學童在此次事件中都有責任，需連帶賠償28萬元，另柯姓教師因未盡監督之責，依業務過失傷害罪判處拘役30天，可易科罰金3萬元。

賴姓學童2015年11月晚間與其他孩子在安親班教室等父母來接送，這時柯姓班導因為身體不適，走出陽台去換氣15分鐘，這時賴童找上其他小朋友，表示想要一起玩，但5名小朋友不願意，竟然拿起名牌繩綑綁賴童，甚至動手毆打，導致賴童胸部挫傷，賴童父母得知後相當不滿。

賴童家長對補習班及柯姓班導、5名動手的孩童家長提告，求償199萬元，同時還對柯姓教師以業務過失傷害提告。

柯姓教師表示，他當時是因為身體不舒服才離開教室，並未想到會發生如此事件，他也相當難過，希望法官能減輕或免除其賠償責任。

新北地院審理後認為，柯姓教師有保護孩童的責任，賴姓學童受傷跟老師有其關聯性，而5名學童動手毆打賴姓同學也該負責，判決補習班、柯姓教師、5名學童家長連帶賠償28萬元。

(中時 )