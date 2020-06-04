慢跑者、籃球員或網球選手時常使用，像是膠帶五顏六色的肌內效貼布，食品藥物管理署說明，其主要功能為預防或減緩運動傷害，在復建科、骨科或神經科，常見復健科醫師透過肌內效貼布，藉此改善患者的肩頸酸痛、落枕、腕隧道症侯群或抽筋、扭傷、拉傷等肌肉、筋膜組織的發炎問題，甚至有人因此誤以為是酸痛貼布，澎湖縣馬公市第三衛生所高傳哲物理治療師表示，肌內效貼布與酸痛貼布的原理和使用方式迥然不同，應先確認原理才能正確使用，避免因此讓肌肉受傷更加嚴重。

●肌內效貼布vs.酸痛藥布 貼布原理大不同

由於酸痛貼布主要是運用藥性或溫熱／涼感成分來舒緩酸痛不適、改善扭傷腫脹；肌內效貼布則是利用貼布本身具備的伸縮彈性，依肌肉結構（肌理）順向或逆向貼紮，協助肌肉放鬆或強化肌力。

以跑馬拉松而「鐵腿」的運動員為例，高傳哲指出，使用酸痛貼布者會直接將貼布貼於小腿肚上，若使用肌內效貼布則是沿小腿肚外圍貼紮，呈中空Y字型，利用貼布的延展彈性幫肌肉放鬆，因原理不同，使用方式也不一樣。

肌內效貼布與酸痛貼布比較表。（資料來源／衛生福利部食品藥物管理署；圖／NOW健康製作）

●肌內效貼布 使用須由專人指導

有些人對肌內效貼布感到好奇，大多是看到運動場上的運動員使用，在得知其功效後，就自行買貼布回家，一邊看圖片或影片跟著貼紮，殊不知，使用肌內效貼布需有專業技巧。

高傳哲強調，使用肌內效貼布前應先了解肌理，因為貼紮時需針對患者症狀，搭配不同的張力、貼法及肢體擺位，方能對症下貼且貼得精準；如果貼錯了，覺得沒效還算事小，萬一想放鬆或提升肌力，卻貼錯方向反而會造成傷害。

食藥署提醒，剛開始使用肌內效貼布時，最好尋求專業人士的協助與指導，直到熟稔肌理和貼紮方式後，再自行使用會比較安全。

●肌內效貼布可以貼紮多久、有副作用嗎？

高傳哲說明，肌內效貼布不含藥性，沒有副作用，只要不對黏膠敏感的人都可以使用，只是貼布的黏性與彈性會逐漸遞減，如果貼布彈性不佳效果就會不好，大概2天或是貼布因脫膠而掀起時，使用者就可以主動撕掉了。

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(中時電子報)