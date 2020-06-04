森田從網拍模特起家，25歲即靠網拍，每月進帳60到80萬元。一次臉書直播美妝產品，意外吸引上千人敲碗求帶貨，他嗅到網路商機，一股腦投入網路市場，創建電商平台，翻身網路企業家，年營業額高達9位數，他將數年「印鈔心法」集結出書《森田的網海印鈔術: 時尚網紅全方位經營技巧大揭密》。為銷售新書，他自己操盤社群行銷，找來200多名藝人、部落客與YouTuber聯合推薦，達到千萬粉絲數的曝光量。

森田從社群網站「無名小站」發跡，當年網拍生涯，讓他攢進不少財富，「我那時就一直出國一直拍，也因為有效果，所以廠商都沒變心，很幸運工作都沒停過，不誇張，我25歲存到1000萬元」，而一次赴韓國外拍，開啟他日後電商事業的版圖。他回憶：「那時我剛玩臉書直播，到韓國看到不少新奇的美妝產品，忍不住在直播上分享，沒想到竟吸引上千人敲碗要我幫忙帶貨。」當晚他就領了150萬台幣買貨，自此嗅到商機，之後他日、韓、泰3國輪流跑單幫，操作了半年，他見時機成熟，4年前創業，投入電商市場。

森田將自己電商經歷，集結經驗出書《森田的網海印鈔術》。（艾迪昇傳播提供）

轉戰電商後，他靠著過去網拍經驗，自己上陣拍攝產品推銷影片，創造出不少傲人成績。他曾創下1年賣破40萬罐髮蠟、30萬片面膜、20萬條內褲等驚人銷售數字，他透露產品要賣得動有兩個要點，「了解商品性質、找出購買族群」，他說：「道理其實大家都懂，但操作起來卻是不容易。」不過，他也不是任何產品都能賣得嚇嚇叫，他自爆弱點：「沒有表演性質的商品或是生活小物，最難透過臉書銷售，賣不動。」他此次出書《森田的網海印鈔術》，將投入網路電商領域的觀察及經營心法，分享給對自媒體有興趣或想投入此行的人一些建議。

(中時 )