前桃園縣副縣長葉世文涉收賄、財產來源不明等3罪定讞，法院裁定合併執行14年徒刑、褫奪公權5年，現已入監服刑，檢調另查出葉世文曾涉及詐領特別費、縣政業務費12萬餘元，監委蔡崇義、田秋堇調查發現，葉世文在2013年至2014年任桃園縣副縣長期間，不實請領特別費及縣政業務費的違法事證明確，監察院今以11比2的票數通過彈劾，全案移送公務員懲戒委員會審理。

前營建署長、桃園縣副縣長葉世文，在林口A7合宜宅、八德合宜住宅案，收受遠雄集團創辦人趙藤雄賄款2000萬，另檢調也查出葉世文借用女性密友的帳戶，存放3317萬元來源不明的財產，高等法院裁定葉世文合併執行14年徒刑，褫奪公權5年，全案定讞。

葉世文入監服刑後，檢調另查出他在2008年至2014年間擔任署長及副縣長時，涉及詐領特別費、縣政業務費12萬3079元，其中包含署長特別費2萬4400元，副縣長特別費及縣政業務費9萬8679元，桃園地院去年判處葉世文8年徒刑，褫奪公權7年，沒收不法所得。

監委蔡崇義、田秋堇指出，葉世文明知特別費及縣政業務費需以公務上實際消費的單據請領，卻提供不實的支出憑證，及載明不實餐敘與贈禮對象等用途的核銷便箋，再由桃縣府秘書處據以代辦核銷特別費4萬8030元及縣政業務費5萬649元，共9萬8679元，損害桃縣府經費核銷的正確性。

監委認為葉世文違反公務員服務法的規定事態明確，情節重大，今天在審查會上提出彈劾案，以11比2票數通過，投下贊成票有監委章仁香、王美玉、李月德、尹祚芊、包宗和、楊美鈴、瓦歷斯‧貝林、林盛豐、高鳳仙、楊芳婉、仉桂美，投下反對票的是監委劉德勳、陳慶財。

(中時 )