據日媒報導，日本厚生勞動省已經明確目標，在原訂於2021年舉辦的東京奧運會前夕，建立接種新冠疫苗的相應體制，亦即在明年上半年開始給全民接種新冠疫苗。

大陸《海外網》引述《讀賣新聞》報導稱，日本為了在明年的東京奧運會前夕建立接種新冠疫苗體制，已經在2020年度第2次補充預算案中，加進了支援疫苗開發生產的相關費用。

據統計，截至目前，已有10種疫苗處於臨床試驗階段。開發方包括歐美以及中國大陸等國家或地區，美國輝瑞公司和德國Biontec公司表示，將在年內提供數百萬劑的疫苗。日本首相安倍晉三也表示，日本最快將在今年7月啟動新冠疫苗臨床試驗。

不過分析指出，即使日美歐等國的藥物和疫苗試驗成功了，大規模的供給體制確立也需要時間。此外，藥物和疫苗價格設定也是進行普及的關鍵。

對此，國際醫療援助團體「無國界醫生」曾警告說，上述國家如果在藥品和疫苗等方面設定專利的話，會導致價格上漲和供給限制，並呼籲其政府停止對於專利和價格方面的強制管控。

(中時電子報)