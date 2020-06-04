民進黨呼籲高雄市民6月6日踴躍出門投票，不過這樣的動作是否會回歸藍綠對決？民進黨立委劉櫂豪直指，民進黨對罷韓的態度是一致的。而是因為過去這2個月來，有一些試圖影響投票意願，身為執政黨，有必要保護高雄市民。

劉櫂豪在政論節目《台灣向前行》中表示，民進黨對罷韓的政治活動態度是一致的。民進黨認為合法的一個公民權，要尊重高雄市民的一個決定。如同2018年11月24日，高雄市民史無前例的給一個來到高雄不到一年的韓國瑜，高票當選高雄市長。同樣的道理，一年之後高雄市民選擇連署罷免韓國瑜，身為執政黨尊重高雄市民的選擇。

劉櫂豪指出，整個罷免過程，百分之80的力量都是公民團體或是比較小的政黨投入。從政治上不要讓人說，民進黨收割稻尾。

劉櫂豪認為，民進黨中常會「罷韓聲明」，過去這2個月來，有一些試圖影響投票意願的，從一開始地投開票所的不順利，包括投票通知單，有的有收到、有的沒有收到，還有民政局長發言等等。這些奇奇怪怪的作為出現，身為執政黨對這項現象，有必要保護高雄市民。無論是支持罷免或是反對罷免，那是憲法上所賦予人民的一個基本權利，不容許行政機關或其他人用其他方法破壞基本原則。

(中時電子報)