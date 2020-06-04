美股4大指數目前維繫紅盤之上，看好解封後將迎商機，市場對電子股信心回溫。統一投信表示，看好美股者的小資族可藉尖牙股ETF－統一FANG+ETF（00757），持有十家全球最頂尖的創新科技公司，包括亞馬遜、臉書、谷歌、蘋果與特斯拉等，且因中長期報酬率亮眼，也可採定期定額存股，進行長期投資。

據回溯試算，FANG+尖牙股指數，1、3、5年報酬率分別為28.94％、47.80％、108.64％，幾乎以倍數方式在增長。統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，尖牙股指數成分股為網路、媒體、電商、電動車與自駕車等大型成長產業個股，多數成份股受惠於新型態商業模式，過去數年來已是美股舉足輕重的指標股。

如今，疫情帶來全球化的新形態經濟模式，包括電商、去中心化、遠距通訊、分散式生產與辦公，尖牙股指數成份股在後疫情時代一躍而為市場鎂光燈焦點，未來也將是市場資金持續關注標的。而直接在台灣股市買進尖牙股ETF，比透過券商複委託買美股的交易成本低，也沒有在美國股市買ETF的稅賦問題。

(工商 )