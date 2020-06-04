渣打集團《全球財富預期》最新調查（Wealthy Expectancy Study）10個國際市場的財富族群，台灣人平均財富巔峰值87.7萬美元，約新台幣2,622萬元，連全球平均值100萬美元都不到，而10個調查市場中最高的香港地區，個人平均財富巔峰值則達到249.7萬美元，近乎是台灣人的3倍。

渣打銀行表示，此次調查的對象，涵蓋全球近萬名新興富裕族群、富裕族群、高資產族群等三種不同財富階段的受訪者。

渣打銀行優先理財客群暨分行通路管理處主管王開平表示，調查結果發現，台灣使用數位理財平台與工具的比例也較低，平均而言，僅近三成受訪者會使用數位平台如網站、投資理財app等管道進行財富管理。

王開平指出，台灣受訪者較偏好存款與股票、股利等資產類別，綜觀來看，對於理想退休生活的標準與需求，加上較依賴單純的金融產品，都可能是導致台灣人財富預期有差距的原因。

(工商 )