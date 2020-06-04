美國新冠藥物瑞德西韋研發，初步判定效用良好，在台灣已經取得有條件許可，希望7月能輸入1千人次藥物，同時不僅於此，台灣國衛院、中研院、長庚團隊都各自採用不同技術，研發出對抗新冠肺炎的藥物，衛福部強調，科技防疫國家隊亦儼然成形，因應疫情再次發生時，台灣有足夠的自我保護能力。

中央流行疫情指揮中心研發組組長暨國衛院院長梁賡義表示，美國吉立亞醫藥日前與台灣3家醫院合作，讓台灣能夠參與多國多中心臨床測試。用目前數據來看，應用在患者身上多能有效力，台灣食藥署也已經有條件開放使用，同時有關奎寧類藥物測試，台灣也有許多醫院展開測試，確認是否能增加治療效力。

不僅於此，台灣國衛院、中研院、長庚團隊分別藉由3種方式，來研製新冠藥物。梁賡義說明，國衛院在SARS疫情期間，找到針對冠狀病毒的廣效型藥物，有機會發展成抑制新冠病毒化合物，目前已經有3個衍生物具有抗新冠病毒活性的能力，預備病毒試驗中。此外中研院也找出，能夠抑制新冠病毒複製的蛋白酶抑制劑。

長庚團隊已經找到對新冠病毒治療相當有效的血清抗體，可以針對不同新冠肺炎病毒株，都有對抗病毒的中和效果，抑制病毒能力能有98%，目前正規劃技術移轉，希望能儘速量產投入醫療使用。

另一方面除治療藥物外，病毒與抗體檢測也非常重要，梁賡義說，檢測試劑目前有13件申請專案製造，目前已經有4件同意，包含3件核酸檢測與1件抗體檢測，申請專案輸入共有75件，當中已有19件同意。

中央流行疫情指揮中心表示，食藥署因應國內緊急公共衛生情事需求，協助疾管署依照藥事法取得疫情初期所需檢驗試劑專案進口。同時預估疫情發展，超前部署國內檢驗試劑、藥品及疫苗需求，提供廠商依循類似於美國緊急使用授權（EUA）機制，提出檢驗試劑、藥品及疫苗之專案製造及輸入申請。

指揮中心也說，為積極扶植國內產業研發疫情所需的檢驗試劑、藥品及疫苗，會成立專業輔導團隊，盤點國內研發量能，提供諮詢輔導專線及專人輔導，提供至少22家廠商檢驗試劑專案製造輔導及10家藥品／疫苗查驗登記輔導。此外，預防疫情再襲，食藥署召開專家會議並依決議核准1件藥品之查驗登記申請。

台灣不但參與瑞德西韋臨床研究，同時也試驗老藥奎寧效力，而國衛院、中研院、長庚團隊，也分別找出3種分法對抗治療新冠病毒。（資料來源／中央流行疫情指揮中心；圖／NOW健康製作）

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(中時電子報)