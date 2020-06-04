遭到伊朗關押近2年的美國退役海軍懷特（Michael White），今天終於重獲自由。

懷特在2018年7月前往伊朗。去年1月，伊朗政府證實，懷特之前已經在馬什哈德（Mashhad）被捕。美國國務院表示，懷特自2018年就遭扣押，被判刑13年。

懷特的母親喬安證實，兒子已經獲釋。她說，懷特被伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）當成人質扣押，過去683天對她而言形同惡夢，如今這惡夢終於落幕，「我兒子正在平安返家途中。」

喬安感謝美國國務院，瑞士外交官、前美國新墨西哥州州長理查森，以及多位律師的斡旋和協助。喬安也感性說，她為那些仍遭伊朗拘留的美國人家屬祈禱，希望他們都能重行團圓。

美伊兩國新冠肺炎疫情嚴峻，雙方先前都呼籲對方，在疫情期間應釋放囚犯。美國先前已釋放染上新冠肺炎的伊朗科學家阿斯加里(Sirous Asgari)。健康狀況不佳的懷特3月獲釋，由瑞士接手。他因為出現新冠肺炎相關症狀，3月稍後入院治療，直到獲准返回美國。

(中時 )