嘉義鐵路警員李承翰遭鄭姓凶嫌刺死，一審法官判無罪，目前上訴二審中，李承翰的父親悲憤難平，4日身體不適送醫後大吐血，急救後宣告不治，抑鬱而終，享年70歲，以死控訴司法的不公不義。

芳草里里長劉丙伍說，李父4日上午身體不適，不想叫救護車，李母打電話請他幫忙送李父到醫院，他開車送李氏夫妻到醫院，李父顯得虛弱無力，但仍能自行下車，他扶著李父進急診室，下午打電話給李母關心情況，才知道李父吐血而亡的噩耗。

劉丙伍說，李母悲傷感嘆，李父個性沈默寡言，平時身體不適也不太說出來，去年因兒子被刺死，一直鬱鬱寡歡，更少言少語，一審法官判凶嫌無罪是二度傷害，李父茶飯不思，身形削瘦，李母一年內痛失兒子及丈夫，天倫情斷，令人十分不捨。

李父生前每次李承翰的案子開庭，一定出庭聆聽，曾憂嘆司法「重重舉起，輕輕放下」，一審判決無罪當天，他與李母悲憤難忍，要人扶著步出法庭，李父悲鳴責斥判決「太離譜」。

(中時 )