台灣通姦除罪化，引起社會譁然，有人贊同有人則不以為然；而新冠肺炎期間，英國為了進行防疫工作，列出多條新法律，其中一項新法特別引人注意，就是「與配偶以外的人發生性關係，是違法行為」，也就是說「亂搞要坐牢了」！

根據外媒報導，英國修正案規定，任何人不得參加兩人、或兩人以上，在室內、公共場所或私人場所舉行的集會，除了有「合理原因」的人，才可以私下集會，例如運動員、參加葬禮、或是探望分居的孩子等，其他特殊情況也包括搬家、醫療救助。

但這項法規隱藏了一項新的特殊規定，「明確禁止在家中與家庭以外的任何人會面」，也就是說如果與非配偶發生性行為，就違反相關防疫規定，雙方都將會被起訴；據悉該條款誕生，是為了支持與朋友在戶外見面的新規定。

即使英國政府積極實施新措施，就是為了要讓國家恢復活力，但不少外媒不買單，嘲諷政府新規定根本就是「性禁令」。

(中時電子報)