幼幼台「香蕉哥哥」本名林掄元，不只是兒童台一哥，更是許多小朋友的童年回憶。不過出道已經20年的香蕉哥哥已經46歲，外表卻絲毫沒有變老，有網友看完一段採訪影片後，發現香蕉哥哥的凍齡秘訣竟然是靠「吃小孩」！對此，香蕉哥哥親自回應表示：網友真的太幽默啦。

日前在網路論壇《Dcard》上有網友發文表示，「香蕉哥哥你果然承認了！」並附上過去香蕉哥哥接受訪問的畫面，只見香蕉哥哥向記者表示，在幼幼台生活20年如一日，讓他永保青春的秘訣就是「塗抹孩子的微笑當保養品」。這句話瞬間讓想像力豐富的網友感到毛骨悚然，原PO直呼「你到底還做了麼！！！說話啊香蕉！！！！少子化是不是跟你有關係！！」

而這篇貼文也造成熱烈迴響，不少網友表示「yoyo點點名每集跟不上節奏的小朋友，下節目之後就會被做成保養品」、「怕爆，難怪每集小朋友都不一樣」、「我天他真的跟我小時候看到的長一樣.......」、「咦？版主不知道嗎？ 不覺得yoyotv每次的小孩都不一樣而且還慢慢減少嗎？」

對此，香蕉哥哥3日於臉書上回應說，「我只能說，真的真的真的沒有吃小孩這種事啦！」並表示《Dcard》的大家，真的太幽默了！不過香蕉哥哥指出，看小孩的笑的真的會年輕。其實當初影片「塗抹孩子的微笑當保養品」這句話香蕉哥哥的意思是，陪伴孩子成長讓他很有成就感，所以孩子的微笑就是最好的保養品。

(中時電子報)