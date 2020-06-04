瑪格羅比（Margot Robbie）因飾演《自殺突擊隊》裡「小丑女」爆紅，5年內居然拍了19部電影。(圖/ 摘自IG)

好萊塢每年都有許多經典電影，不少演員最大的夢想就是成為好萊塢影星之一，近期國外有網站統計出5年內好萊塢明星們拍過多少電影，其中因《自殺突擊隊》裡「小丑女」爆紅的瑪格羅比（Margot Robbie），這期間拍了19部電影，榮獲好萊塢最忙女演員。

來自澳洲的瑪格羅比早期是一名電視劇演員，在2013年的《華爾街之狼》飾演女主角娜歐蜜開始受到關注，更入圍多項獎項提名；不過，直到2016年演出《自殺突擊隊》的小丑女，雙馬尾搭上誇張的妝容，讓她瞬間爆紅，後來還出了小丑女為主角的電影。

最近國外有網站針對好萊塢演員做統計，發現瑪格羅比在5年內演了15部電影，加上友情客串2部電影，另外又監製1部電影和拍了一部短片，榮登5年內好萊塢最忙最炙手可熱的女演員；但好萊塢的男星更不惶多讓，有4名知名男星尼可拉斯凱吉、山姆傑克森、布萊德彼特和威爾法洛接演的電影都比她多，其中尼可拉斯5年內更有27部戲約最驚人。

(中時電子報)