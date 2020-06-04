端午節腳步將近，各家餐飲所出的粽子風味也推陳出新！擅長將料理以麻辣方式呈現的「麻膳堂」，無論是餃子、炒飯都以麻辣著稱，初期以麻辣牛肉麵打響名號，去年推出「私房辣台粽」因風味獨特、市面少見僅限量試賣就一掃而空，今年正式推出「辣台粽」，並限量於PChome獨家販售。

麻膳堂推出「私房辣台粽」、「傳統風味粽」及2種口味各半混搭等3款6入禮盒。（圖／麻膳堂）

品嘗粽子卻有享用麻辣鍋錯覺的「辣台粽」，一箭命中嗜辣者的喜好，特別選用100%台灣在地上等長糯米及圓糯米黃金比例調配出最佳口感，用麻膳堂獨門特製麻辣醬汁及辣油來調味，更能凸顯出麻辣香氣，且讓風味呈現出麻香帶辣、有味不嗆口。而與粽體相呼應的配料也是一大特色之一，不僅有整塊的CAS特選豬五花涮肉片、香菇、小貢丸，還創意的包進難得在餡料中出現的香嫩豆皮及跟麻辣入味的大腸。

而針對不敢吃辣的人也推出了「傳統風味粽」米粒特別使用古早風味蔥油醬提味，讓粽子吃起來更具古早味，餡料則採用較具Q彈嚼勁的滷豬肚、香菇以及特選豬肉片，讓粽子不只好吃也很有創意！

(中時電子報)