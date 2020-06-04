數位時代下，手寫文件更顯珍貴溫度。導演吳念真今(4)晚參與綠光劇團推出的「綠光夜總會」義賣會直播，就分享近年意外尋回遺失20多年的《多桑》劇本手稿的故事。下半年《人間條件6》即將回歸舞台，他也向戲迷喊話，「真的好久沒跟大家見面，希望我們能趕快相見。」

綠光劇團今晚拿出代表作《人間條件》系列周邊商品於線上義賣，準備將全數義賣所得捐給紙風車劇團的青少年反毒戲劇工程，倡導反毒觀念。由演員林美秀及陳竹昇化身為最強帶貨直播主，與吳念真、綠光劇團團長羅北安及紙風車劇團創辦人李永豐一起熱鬧開賣，眾人也不時分享長年在劇團的有趣故事，讓戲迷能一窺幕後日常。

如陳竹昇便回憶，有一年跟著劇團到新竹演出，突然遇上颱風，劇團趕緊當機立斷將表演地點移到室內，讓小朋友安全的在室內繼續安心看戲。但也因颱風，讓劇團每個人都需要填寫勸導單，「那次是很有趣的經驗，我們演員站一整排，乖乖配合警察伯伯，簽了勸導單才能走。」

林美秀笑說，觀眾在前台往往看不到幕後是多麼熱鬧，「我們在前台演戲哭得要命，後台卻非常熱鬧，好像在辦桌。有一次後台堆滿了麻油雞、控肉等菜餚，羅北安吃了有放酒的控肉，結果上台就醉了。」

疫情期間，戲迷與劇團可說是相互思念，綠光夜總會以線上直播方式，也讓雙方能相見歡。陳竹昇表示，大家一起來到線上打招呼，感覺非常好也非常溫暖。而他與林美秀的高人氣，也讓限量50組的義賣商品在不到10分鐘內就售罄。

吳念真表示，要帶什麼物品拿出來義賣，讓他思考很久時間，「要像樣、具紀念性、還要實用，真是讓我翻遍家裡。」更笑說直播讓他非常緊張，也壓力很大。

吳念真分享，20餘年前，自己用手寫方式撰寫電影劇本《多桑》，興沖沖拿去給導演侯孝賢看，詢問他能不能拿來拍攝電影，不料侯孝賢跟他說：「自己的爸爸自己拍。」他只好自己自己開拍，工作人員拿了手稿，輸入在電腦中印製劇本後，吳念真卻也忘了劇本手稿的存在，讓手稿遺留在工作人員身上20多年之久，直到近年工作人員突然傳訊息給他，才尋回這份珍貴的手稿。

吳念真笑說，會了電腦以後就很少手寫，拿到手稿非常意外驚喜。他也想到可以將這份手稿製成復刻版，供義賣使用，讓不少戲迷叫好，紛紛表示想要收藏。

(中時 )