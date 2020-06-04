高雄市長韓國瑜。（資料照／柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票。YouTuber在高雄進行街訪時，一位阿桑表示，韓國瑜真的有在做事，比以前的陳菊好太多了。

YouTuber「民正言順」一群年輕人進行街訪時，有人看到他們，就會貼上罷韓標籤，還有一位婦人看到他們，知道他們是挺韓的人後，便直言「那抱歉，我們是非罷不可。」不過也有很多人對韓市長說「加油」。

被問到為何支持韓國瑜？有位阿桑說，她覺得韓國瑜真的做得很好，真的有在做事，比以前的陳菊好太多了。

左營自由黃昏市場一位婦人則表示，韓市長真的很用心，這是民進黨的打壓吧，所以覺得他做的很辛苦，這樣的辛苦，可是都還被這樣抹黑，真的覺得很心疼他，尤其對他們的家人也是一樣。

另一位住在楠梓區的婦人表示，她是在地高雄人，從來不知道什麼叫路平，自從市府團隊進來，真的第一次看過什麼叫做路平，很感動。很多小巷以前都是泥土，橋頭的一個產業道路，從韓市長團隊開始要清理水溝時，還以為開錯路了，那條路從來沒有那麼乾淨過。她認為韓國瑜有在做事，而且很明顯大家都感受得到。

橋頭區一位先生則說，他從韓國瑜當北農總經理就支持他了，因為賣菜郎要支持賣菜郎。談到韓國瑜的政績，他說路很平，人民最基本的就是路平、水溝通，不用說希望賺大錢，出入平安就好了。

(中時電子報)