租屋或買房向來是個爭論不休，卻始終難有定論的話題，尤其是在高房價時代，不少人乾脆直接「跳過」購屋這個選項，一輩子當個租屋族。然而，租屋雖然看似負擔比較輕鬆，但長久下來，租屋真的比購屋划算？如果告訴你，租屋40年等於幫房東賺進1千萬，那麼，你還願意當房東的「租」隊友？

事實上，租屋或買房哪個有利，說到底只是每個人的選擇問題。不少選擇租屋的人，往往著眼於當下，將「薪水太低買不起」、「房子太貴不合理」等理由，當作逃避購屋的藉口，不過，一旦將時間拉長來看，租屋族若無妥善的理財規劃，很可能最後落得兩頭空，與購屋族的人生結局大不同。

近日就有房產業者根據實價登錄數據，針對租屋或買房問題進行財務試算。由於得出的結論實在太驚人，在各大網路論壇引起熱烈討論。

該調查指出，台北市2018年整層住家的租金約2.7萬元、新北市約1.9萬元，換言之，要在雙北市租房子，2萬元租金可說是基本門檻，1年至少花費24萬元在租屋上，在租金不變的情況下，從出社會工作到退休約莫40年的時間，光是付給房東的租金就高達960萬元，說是幫房東揹房貸，一點也不為過。

20年後房貸繳清，償還的本金仍是自己的房子。/業者提供

但若是在新北市購屋，以主力3房總價1250萬元、貸款8成1000萬元、利率1.625%為例，每年的房貸利息支出約16萬2500元，20年下來的利息總支出也僅要325萬元，遠低於付租金，且20年後房貸繳清，償還的本金仍是自己的，等於是幫自己存下了1000萬元，而這還不包括房價增值的好處。

更殘酷的事實是，租金不可能永遠凍結，正如同物價一般，只會愈來愈高。內政部發布的最新調查報告就指出，全台租金指數已連續54個月上漲，且自2011年3月以來就沒有出現過下跌的紀錄，在這長達將近10年的期間，租金指數只有1個月持平，證實了租金不斷上漲的趨勢。

專家分析，在高房價影響下，選擇租屋的人比10年前多出2倍，而選擇租屋的原因，有高達6成5表示是因為買不起，但也正是因為愈來愈多人為了躲避高房價，選擇以租代買，才會導致租金一年比一年高，若不趁早擬定購屋計劃，租屋族不但只能繼續看房東臉色過日子，最後恐怕連租也租不起。

反觀全各都會區的房價，雖然都較過去10年上漲不少，但在前幾年房市下修的過程中，價格已出現適度的修正，而房貸利率則在全球低利率環境下持續探底，五大行庫新增貸款利率則是不斷創下歷史新低，顯示現階段的購屋壓力與貸款成本，比房市高點時期降低不少。

根據內政部發布的最新數據，全國2019年第3季的房價所得比為8.47倍，較上季、去年同季均下降，且已連續4季下降，住宅價格指數僅房價基期較低的南二都呈現上升趨勢，其餘四都則持續平穩，而房價最高的台北市，房價所得比則從前一季的14.4倍降至13.7倍，單季下降0.7倍，為六都最多。

建商端在推案多以低單價、低總價為訴求，也是購買力相對提升、購屋壓力相對減輕的原因。/業者提供

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，房價在2016年以後普遍下修，房市盤整的修正幅度約10%，與2014年以前市場多頭時期相比，處於相對低點，且自從房市開始修正後，因主力買盤轉以自用為主，建商端在推案多以低單價、低總價為訴求，也是購買力相對提升、購屋壓力相對減輕的原因。

此外，理財專家也指出，以往房價高、利率高，租金便宜，基於每月能用在居住上的支出有限，選擇租屋自然有其道理，但隨著房價下修、利率探底，租金卻不斷創新高的情況下，主要都會區的租金報酬率都已回升到2%以上，部分中南部區域甚至可達3~4%，高出房貸利率整整1倍，此時自然買房較有利。

簡單來說就是：當租金報酬率高於房貸利率時，租屋族每月支付給房東的租金，被房東拿來繳利息都還有剩。因此，在租金不斷走揚、利率持續走低的大趨勢下，將租金轉換為房貸已逐漸變成可能，當租屋與買屋出現黃金交叉，就證明「租不如買」的時代已經來臨。

(中時電子報)