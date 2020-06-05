早安少女組。紅透半邊天的百萬單曲《LOVE MACHINE》

矢口真里因為爆出不倫醜聞，形象崩壞，演藝事業也一度停擺。(取自矢口真里IG)

娛樂8點半》日本女星矢口真里在15歲那一年加入偶像女團「早安少女組。」，不久後隨即以一首百萬暢銷單曲《LOVE MACHINE》爆紅全日本，奠定其國民女團地位。身為團中當紅成員的她，即便違反禁愛令，自請退團，人氣依舊不墜，任誰也想不到，她最後竟會因為慘遭老公中村賢二抓姦在床，甜美人妻形象徹底崩壞，成為人人喊罵的過氣女星。

矢口真里個性直率、敢愛敢恨，她當年因為被踢爆與新人帥哥演員約會，引咎自請退出「早安少女組。」，以個人身分繼續在演藝圈奮鬥。當時與她約會的新人演員，更是在半年後演出電視劇《流星花園》中「F4花澤類」一角爆紅，他就是現在的一線男星小栗旬。

離開「早安少女組。」的矢口真里，憑著大方敢自嘲的特色，迅速成為炙手可熱的綜藝咖，並在2011年嫁給身高192公分的演員中村昌也，小倆口多達47公分的最萌身高差，一度成為日本演藝圈熱議話題。

然而矢口真里新婚不到2年，竟然就被踢爆在2013年2月趁著中村昌也外出拍戲不在家，難忍寂寞地帶小王男模梅田賢三回家偷情，還被提早收工返家的中村昌也抓姦在床！

當時八卦週刊還鉅細靡遺地描述了這段令人難堪的抓姦過程。偷歡後的矢口真里與梅田賢三全裸躺在床上休息，想不到中村昌也竟比預定時間還提早回家，讓她驚慌地連衣服都來不及穿，連忙要梅田賢三躲進衣櫥，自己則是全裸用毛巾遮掩幫老公開門。

然而臥室內到處遺留著完事後的痕跡，加上矢口真理全裸的模樣實在太奇怪，很快地中村昌也就捉到了藏在衣櫃內的梅田賢三，令中村昌也當場氣瘋了，憤怒打電話給矢口真里的母親，請岳母立刻過來一趟！

矢口真里幸福再嫁梅田賢三。(取自矢口真里IG)

匆忙趕到捉姦現場的矢口真里母親，看到全裸的女兒與梅田賢三更是嚇壞了，崩潰拉著矢口真里和梅田賢三，3人一齊向中村昌也下跪謝罪。3個月後，中村昌也提出離婚，終結這不到2年的短命婚姻。

不過有傳矢口真里與中村昌也夫婦早有因為要不要生小孩的問題，出現嫌隙，矢口真里事後受訪時也直言：「這次爆發與其說是外遇，實則夫妻感情早已冷淡，說是外遇還不如說是認真戀愛。」果然在捉姦風波後，矢口真里也扶正小王梅田賢三，兩人2018年登記結婚並做人成功，隔年生下一子。

(中時電子報)