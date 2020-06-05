今年原油成為市場投資熱點，許多人都想趁低價買進原油ETF，期望從中獲利。不過，投資原油ETF可能會因為「正價差過大」或「溢價幅度高」，不賺反賠，所以，進場前必須特別留意這兩種價差變化。

台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒（圖片：李柏鋒提供）

原油ETF涉及不同月份合約的價差，以及淨值與市價的價差，關乎損益。首先在合約價差方面：台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒說明，期貨ETF並非真正投資商品實物，例如黃金、石油、小麥等，而是持有該商品的期貨合約，以原油ETF來說，是持有原油期貨合約，且在合約到期之前，會進行換約的轉倉動作，將現有近月合約轉為遠月合約繼續持有。

不同月份的原油期貨合約價格不同，轉倉時，一買一賣之間就會產生價差，遠月合約價格高於近月稱為「正價差」，反之為「逆價差」。李柏鋒表示，考量倉儲、運輸等持有成本，通常原油遠月期貨合約價格會比近月高，產生「正價差」，轉倉時將便宜的近月合約，換到較貴的遠月合約，等於「低賣高買」，以相同市值轉倉後，持倉口數將下滑，但因大幅正價差通常出現於大幅供過於求期間，行情容易下跌。所以，在長期且大幅的正價差情況之下，持有時間越長越不利，這也是原油ETF不適合長期投資的原因。

其次在淨值與市價的價差方面：ETF同時存在初級市場與次級市場交易，投資人可以透過次級市場(股市)，以「市價」進行買賣；初級市場交易則以法人或自營商為主，透過初級市場進行實物申購/贖回，交易價格為「淨值」，亦即ETF的真實價值。當市價高於淨值稱為溢價，反之為折價。

一旦溢價幅度過高，投資原油ETF有可能會賠錢，李柏鋒以元大原油正2為例，由於國內原油ETF交易火熱，市場需求大於供給，即使元大投信多次追加募集，但受限外匯管控，央行無法一下開放太多額度，市場「供不應求」之下，致使元大原油正2持續呈現溢價現象，溢價程度甚至超過400%，如同原本只有價值10元，卻用50元的價格買進。所以，溢價幅度高，未來就算油價上漲好幾倍，不一定可以賺到錢，舉例來說，溢價4倍買入原油ETF，油價即使從30美元漲到60美元，漲幅也僅1倍而已。

不管是正價差或溢價，都是猶如東西買貴的概念，所以，一窩蜂搶進原油ETF，未必能夠賺到黑金財。李柏鋒建議，投資原油ETF一定要留意價差變化，要觀察遠期合約與近期合約的報價，如果正價差太過明顯，就要特別小心。此外，若市價與淨值的溢價程度超過5%，也盡量不要進場布局，至於折溢價情況，各公司官網及證交所網站均可查詢到，資訊很公開，且開盤期間隨時都會更新資訊。

(中時電子報)