一向在國際舞台上積極推廣自由、民主與人權等普世價值的美國，現今正因非裔美人遭白人警員以膝壓頸致死，這些傳統價值觀正因自身爆發示威浪潮而陷入困境，也讓敵對國家逮到機會，藉此對美「落井下石」，接連抨擊其虛偽，而許多外交官透露在此一局面下，美國外交處境備顯尷尬。

美國政治新聞網Politico指出，如果是類似動亂在其他國家出現，美國通常會公開表示「關切」，甚至「嚴重關切」，呼籲各方對話解決爭端、要對方政府寬待和平示威、勿武力相向，並譴責警察攻擊記者，私下卻一邊評估對方政府穩定性，研究對方的執政菁英是否出問題等。不過這次群眾怒火並非在國外燒，而是在自家著火，讓美外交官員應對此一局面感到相當陌生。

報導指出，美國示威與警民衝突已成為傳統對手國家的宣傳新素材，例如美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）上月30日推文長篇大論批評北京重手箝制香港時，大陸外交部發言人華春瑩只簡單模仿遭壓死的非裔，回了句「我無法呼吸」，諷刺意味十足。另外，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對六四31周年的聲援推文，反而引來大批網民抗議川普強行驅散示威群眾的照片，其中還不乏美國民眾。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）先前也說：「『我無法呼吸』的口號正被美國示威民眾喊得震天價響，也讓所有受美國加諸暴行的國家感同身受。」

曾派駐過阿富汗、波士尼亞-赫塞哥維納的前外交官蒙哥馬利（Molly Montgomery）表示，美國的外交官習於對他國侵害人權指手畫腳，如今卻被外國政府反過頭問「你美國怎麼了」，這對許多參與外交並推廣像民主等美國價值的外交官而言，當下國內法治與人權問題是一大悲哀與省思。

(中時電子報)