【回憶殺】5、6年級生應該對胡冠珍不陌生，本名胡競英的她從小課業名列前茅，就讀台大外文時因美貌被挖掘拍電影，從此踏入演藝圈，當紅時期和胡茵夢、胡慧中合稱「影壇三胡」。

胡冠珍五官標緻、笑容甜美，從小就很會念書，一路從北一女念到台大外文系，眼看可能會往學術路線深造，卻意外進入演藝圈成為大明星，她的處女作《佛掌皇爺》雖然票房不突出，電影片商還是頻頻釋出邀約，陸續拍攝《假如我是真的》、《苦戀》、《無花果》、《冬天裡的一把火》等，也因《假如我是真的》打開知名度，出道沒幾年就成為台灣當紅小旦之一。

胡冠珍文武雙全，還有漂亮的臉蛋。（圖／中時資料照）

好景不長，台灣電影圈在1980年代走下坡，胡冠珍赴香港發展，成為邵氏公司的簽約女星，沒想到她接下《愛奴新傳》的電影邀約，赫然發現故事內容充滿腥羶色，胡冠珍轉型成艷星，還被誤會露點、激烈床戲都是本人上陣，使她內心相當抗拒，飛到美國紐約散心，此時她身邊剛好有富商男友徐敏輝，1984年決定結婚、宣布息影，在美國攻讀電腦和企業管理碩士學位，隨後又考取會計師執照，在香港開設會計師事務所。

胡冠珍短暫出道4年便息影。（圖／中時資料照）

2000年胡冠珍的事業版圖擴展到台灣，除了經營娛樂網站，任職緯來電視網總經理時，短短一年轉虧為盈，後來又當上亞洲電視行政總裁、宏碁財務長兼發言人，徹底從女星蛻變成商場女強人。

(中時電子報)