The Atlanta Hawks season is officially over. This is Vince Carter’s last bucket of his career 😢 pic.twitter.com/WQHRExwaKu — NBA Central (@TheNBACentral) June 3, 2020

隨著NBA本季復賽敲定只找22支球隊回歸，其中並不包含「老飛人」卡特所效力的老鷹，也就代表43歲的卡特生涯第22個球季提前落幕，《NBA Central》特地發推放上他在本季最後一次出手畫面，因為這名「老飛人」這下子真的要退休了！

卡特在1998年被勇士用第5順位選上，隨即被交易到暴龍，生涯效力過暴龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊、國王、老鷹等隊，打了整整22個球季更創史上最長紀錄，也是史上唯一打過4個年代(90、00、10與20年代)的偉大球星。

卡特生涯入選8次全明星賽，也入選年度第二與第三隊各1次，更讓人津津樂道的，還是他在2000年拿下灌籃大賽冠軍身影，當時他用360度大車輪、空中胯下換手運球與把手肘整個灌進籃框內等精彩灌籃動作，徹底震撼整個籃壇。

不過來到本季，卡特很清楚這將是他生涯最後1個球季，在今年3月12日NBA宣布無限期停賽前夕，他的老鷹隊友也刻意讓他執行出戰尼克的最後一投，結果這記三分球應聲破網，儘管老鷹輸球收場，老鷹全隊仍因見證歷史而興奮不已。

(中時 )