有網友目擊到好市多大量推車清洗後，整齊列在停車場曬太陽殺菌消毒 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多登台後就廣受民眾歡迎，其許多獨佔商品更是深深擄獲人心，如今網友更貼出一張照片，指出為什麼其他大賣場都贏不了好市多，照片曝光後不少網友紛紛大讚「真的猛」。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張好市多停車場照片，只見照片中出現了數百輛推車，密密麻麻排了五、六排，清洗乾淨後正在曬太陽，用「紫外線」天然殺菌。原PO表示：「真心覺得好市多的推車比其它大賣場乾淨多了，還會定期清洗和曬太陽」。

不少網友看到也大讚：「真的蠻讓人安心的」、「看起來好療癒」、「曬完 推車超燙XD」、「紫外線消毒 這招不錯」、「我前天去內湖的 看到阿姨幫每一台推車扶手噴酒精」、「好市多的廁所也是縱橫全台無人能比」、「去過好市多再去其他賣場，明顯感受到差別」、「每次看到好市多員工在推一堆車都覺得超帥」，但也有人感慨「好市多就是服務太好，才造就一堆奧客」。

(中時電子報)