高雄市長韓國瑜罷免案，將在6月6日投票，民進黨中常會呼籲高雄市民踴躍出來投票。民進黨在中常會說，罷免高雄市長通過連署，是台灣民主的里程碑。資深媒體人趙少康對此氣炸：這是什麼里程碑？這是倒退、這是退步。

趙少康在政論節目《少康戰情室 》中表示，會去投的大概都是罷韓的，因為韓國瑜已經說，希望去監票、不要去投票。比如交大也說，補助車費，有說你回去要投不投，但你知道去就一定是投的，動員都是這樣子。民進黨中常會3日通過動員令，民進黨原本說這個事情不介入，現在卻動員了。

趙少康氣呼呼說，民進黨在中常會說，罷免高雄市長通過連署，是台灣民主的里程碑。這是什麼里程碑？這是倒退、這是退步，這是民主的退步、民主的羞辱，什麼里程碑？

趙少康認為，選罷法的修正是沒有道理的，當選需要一半的票，被罷免只要四分之一的票。理論上說，罷免票，要比當選還要多。因為來罷我的很多人，根本不是投票給我的人，今天因為我支持了你，現在對你不滿意，就把你罷掉，這還有點道理。但若當時就沒有支持我，結果現在要把人罷掉，而且還只要四分之一，這是沒有道理的。

(中時電子報)