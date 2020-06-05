美國紐約市驚傳一名服刑中的非裔男子賈梅爾.弗洛伊德(Jamel Floyd)，疑似因為騷亂遭到獄方人員噴射胡椒噴劑後送醫不治，死因還有待解剖鑒定；不過，他的母親唐娜·梅斯（Donna Mays）指控，獄方明知她的兒子罹患哮喘和糖尿病疾病，卻還向他噴胡椒噴劑，根本是謀殺，「他們殺了我兒子」。

非裔男子喬治.佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死，引起的種族爭議及全美示威動亂仍未平息，這起事件促使美國許多州考慮立法改革警察執法程序和系統性的不平等。美國紐約如今又驚傳受刑人疑似被獄方噴灑胡椒噴劑後送醫不治，得年35歲。

紐約案死者賈梅爾.弗洛伊德 (Jamel Floyd)因2007年在長島犯下暴力闖入行搶案件，被判刑12至15年。他原訂今年10月將準備假釋，家屬表示，「他還有120天就要回家了」。

根據nydailynews報導，監獄局聲明指出，賈梅爾.弗洛伊德 (Jamel Floyd)囚禁於大都會拘留中心。獄方表示，他在週三上午10點左右開始對以金屬物敲打牢房，由於變得具有破壞性，可能對自己和他人造成傷害，獄方人員對他噴灑胡椒噴霧劑，將他從牢房中移出。醫師告訴家屬，弗洛伊德送醫後一個小時後就去世了。

監獄局表示，賈梅爾.弗洛伊德 (Jamel Floyd)死因有待解剖，將作進一步鑑定。他的家人星期四進行抗議，要求監獄答覆。

(中時電子報)