南韓發生一起殘忍的虐童致死案，有名年僅9歲的小男童，長期受到繼母施虐，近日疑似因男童用壞遊戲機，卻說謊被抓包，繼母便將他關進行李箱懲罰，甚至還鎖住箱子不讓男童出來，關了7個小時後，男童整個人奄奄一息，雖緊急送醫搶救，最後仍不幸身亡，目前繼母已遭起訴。

綜合韓媒報導，事發於6月1日，繼母為了讓男童記取教訓，便將他關進長度60公分、寬度44公分的行李箱中，期間繼母外出3個小時，還特地鎖上箱子，男童在狹小空間裡待了7個小時，被救出後送往天安市東南區一間醫院救治，院方於3日晚間6點半宣告，男童死於多重器官衰竭。

據悉，男童在上個月就因頭部受傷就醫，當時在他的手上、眼部都有發現瘀傷，兒童保護機關緊急介入調查，並對繼母展開監控，沒想到還是讓憾事發生。根據南韓法律規定，對兒童施虐且情況嚴重者，可判處3年以上刑期；若虐待兒童致死，則可對施虐者處以5年以上有期徒刑。

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(中時電子報)