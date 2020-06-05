紐西蘭一名懷孕15周的孕婦於2018年12月4日因癲癇發作而死於家中，驗屍報告顯示她的死因為攝入過量的咖啡因，由於她生前愛喝飲料，每天都要喝掉2公升的可樂和1公升的能量飲料，她曾於去世前一個月求助精神科醫師治療癲癇，當時醫生建議她換藥並接受腦波檢查，但她卻沒有聽從建議。

根據英國《太陽報》報導，居住於紐西蘭南島的英物卡吉爾市（Invercargill）的34歲艾米（Amy Louise Thorpe）已懷孕15周，她被發現死亡時面部朝下躺在床上，直到家人察覺有異時，已經無法挽回。艾米的伴侶表示，她生前有癲癇、抑鬱、焦慮和睡眠呼吸中止的病史，此外，還有嚴重菸癮。

驗屍官發布的驗屍報告指出，艾米有癲癇病史，生前愛喝飲料，每天都要喝掉2公升的可樂和1公升的能量飲料，艾米自懷孕後癲癇發作越來越頻繁，曾前往婦科求醫但卻沒有改善，後被轉往精神科診治，醫生建議她更換藥物並接受腦波檢查，但艾米沒有聽從醫生指示照做。

神經病學專家哈蒙德·托克（Hammond-Tooke）分析，攝入過量的咖啡因會刺激腦中樞神經，神經系統會因此而亢奮，導致癲癇發作，若有相關疾病史的患者要多加注意。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)