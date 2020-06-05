小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（5日）新聞重點。

【1】有得等 境外生返台暫不鬆綁

境外生返台就學有得等！教育部昨表示，已於行政院跨部會協調會議提出境外生返台具體規畫，但會議初步結論，由於目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，加上國際也普遍尚未解除邊境管制，所以需等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能來檢討開放時機。疫情中心指揮官陳時中則表示，一切都還在評估中，還是要依照國際狀況、檢疫量能來考慮。

【2】昔倡發現金 小英跨時空自打臉

蔡英文總統2008年時任民進黨黨魁時，在臉書抨擊前總統馬英九發行消費券行政成本高，易產生「以券變現」亂象，直接發現金更加快速有效。12年後，有網友酸「蔡英文跨時空打臉振興三倍券」。

【3】川普比擬邱吉爾 白宮瞎扯挨轟

美國總統川普在上月29日示威群眾包圍白宮時，躲進白宮地下碉堡約1小時，因此遭網友譏諷是「碉堡男孩」（Bunker Boy）。川普為擺脫軟弱的形象，3日受訪澄清說，當天只是去視察。而白宮也將川普日前訪問被抗議人士縱火的聖約翰聖公會教堂，與二戰時期的英國首相邱吉爾在1941年視察被轟炸過的地區相提並論，但遭到無數網友痛批。

【4】香港國歌條例三讀 違者最高判3年

香港立法會4日通過《國歌條例草案》，有關條例將於6月12日刊憲後生效。日後如果在香港侮辱大陸國歌〈義勇軍進行曲〉遭定罪，最高可面臨3年徒刑與港幣5萬元罰款（約20萬元台幣）。針對港足賽事常有「噓國歌」現象，足總主席貝鈞奇指，希望球迷尊重國歌，若出現噓國歌行為，不排除相關部門會關注及執法。

【5】刺殺鐵警判無罪 李父悲憤病逝

嘉義鐵路警員李承翰遭患有思覺失調症的鄭姓凶嫌刺死，一審法官判無罪，引發各界議論，目前案件上訴二審中，但李承翰的父親始終悲憤難平，昨天身體不適送醫急救後，竟然大吐血，醫師搶救後仍不治，抑鬱而終，享年70歲，李家自李員殉職，又加上李父病逝，令人不禁鼻酸。

(中時電子報)