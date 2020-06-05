關平太子頭戴四角金盔、身穿文袍戰甲，象徵文武雙全，右邊手捧「漢壽亭侯印」在關羽身旁扮演保鑣和財務長的角色。每年農曆五月十三日關平誕辰時，各地不少關羽父子廟都會祭祀關平，其中有部分廟宇甚至比照古禮舉辦隆重壽宴，祭祀品涵蓋山珍海味，十分壯觀。

關平，字坦之，他和父親關羽一樣，都是赫赫有名的將軍，經常勇戰沙場。根據《三國演義》記載，關平十八歲時，就跟隨父親一起南征北討，立下許多汗馬功勞。

每逢關平太子誕辰時，大多廟宇都會請來歌仔戲班，為神明祝壽。（圖／國光劇團提供）

不過，關平的身分在民間流傳兩種版本，像是在《三國志》和《關帝志》等兩部正史中，關平都是關羽的親生兒子。《三國志》記載，關羽擁有二子一女，關平是長子，父子征戰各地，最後戰敗雙雙成仁；《關帝志》則說，「關羽娶妻胡氏，西元一七八年五月十三日生子關平。」

然而，改編自史實的《三國演義》卻描述關羽千里尋兄，找到哥哥關定後，關定決定把次子關平託付給關羽，因此關平是關羽的義子。

西元二二〇年，關羽殉難受封為神，自始大陸歷代都會建廟供奉祂。關羽神像常有二人隨侍在側，左邊手持「青龍偃月刀」的黑臉神尊是周倉（本為黃巾賊大將，後追隨關羽，受封將軍），右邊手捧「漢壽亭侯印」的白臉神尊就是關平。關平也被稱為「關平太子」、「關平帝君」及「靈侯太子」。

關平太子的「生日趴」相當彭湃，除了有代表24節氣的24杯茶，還有象徵36天罡的36種點心、意喻12個月的12個菜碗。（圖／黃威彬攝）

每年五月十三日關平太子誕辰，祭祀關羽父子的廟宇都會為神明祝壽，位於台北市文山區清龍宮隆重地慶祝關平太子誕辰，尤其對祭祀品十分講究，包括印有關平神像、象徵「山珍海味」的平安餅、乾貨薑、紅豆、鹽和糖，據說吃了可以保平安；此外，還有代表二十四節氣的二十四杯茶、代表三十六天罡的三十六種點心，和代表十二個月的十二個菜碗。

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(中時電子報)