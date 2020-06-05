參拜「關聖帝君」（關羽、關公）是民間最普遍的信仰之一，幾乎所有主祀關聖帝君的寺廟，也都會供奉「關平太子」（關平）。關平太子是關羽的長子，神像多為頭戴四角金盔、身穿文袍戰甲，象徵文武雙全；信徒家中如果出現「頑童」，都會請求關平太子讓孩子乖乖！

清龍宮主持黃如玉表示，關平太子「專治」難以教導的小孩和好吃懶做的大人。（圖／黃威彬攝）

「關平太子頭戴四角金盔、身穿文袍戰甲，象徵文武雙全，在關羽身旁扮演保鑣和財務長的角色。在民間信仰中，若有難教養或誤入歧途的小孩、好吃懶做的大人，家人都會求助關平太子，可見關平太子在民間信仰中，扮演十分重要角色。」清龍宮主持黃如玉表示。

信徒為了讓小孩乖一點或祈求考運好，都會拿衣服向關平太子懇託，因此神像總揹著被香火燻黑的衣服。（圖／黃威彬攝）

黃如玉說，如果家人需要升學、考證照或行為有偏差，信眾只要帶著這些家人的衣服到清龍宮，廟方會幫忙把衣服綁在關平和周倉的神像背後，讓神尊幫助他們考上志願或導正行為。難怪清龍宮裡的關平、周倉神像背後，滿是燻黑的衣服。

「清龍宮」志工林聖傑表示，隨侍關羽左右的分別是關平與周倉，關平是關羽的長子，周倉則是被降伏的山賊。（圖／黃威彬攝）

台北市文山區「清龍宮」志工林聖傑指出，目前台灣供奉關羽的廟宇，不少都是從大陸河南洛陽的「關林」（相傳為埋葬關羽首級之地）分火來台，清龍宮就是其一。此外，某些供奉關羽的廟宇則是從福建東山島「關聖廟」分靈而來，例如宜蘭縣礁溪的「協天廟」。

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(中時電子報)