振興三倍券分為紙本券和非實體券，許多人好奇怎麼領最划算，對此，理財YouTuber「Shinli李勛」分享，他個人偏好信用卡優惠，因為刷3000元，會直接在下期帳單扣2000元，等於是66%的回饋，再加上信用卡本身回饋，真的很划算。
「Shinli李勛」在臉書分享，政府昨公布振興券的規則，雖有許多細節還沒說，但撇除政治色彩，振興券對小資族來說，其實很棒，因為都是固定消費，花1000元還可折抵3000元，還不限商品與商店。
「Shinli李勛」指出，振興券分為紙本券和非實體券，紙本券內含5張200元與4張500元，可在7月15日起持健保卡至郵局購買，也可以在7月1日時上網預購，15日再去超商取貨。
「Shinli李勛」表示，非實體振興券則有3種，信用卡累積消費滿3000元，回饋2000元刷卡金；電子支付累積消費滿3000元，回饋2000元到該帳號；而電子票證（悠遊卡、iCash等）累積消費滿3000元，到超商靠卡可回存2000元。
「Shinli李勛」也透露，他比較傾向信用卡優惠，因不用擔心紙本券弄丟，而且信用卡在5個月很難不刷超過3000元，它在下期帳單直接扣2000元，等於刷3000元有2000元的回饋金，相當於是66%的回饋，再加上信用卡本身的回饋，真的很划算。
另外「Shinli李勛」也提醒，振興券不可在電商網購、購買禮券、儲值、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保險費、股票、國民年金和信用卡費等地方使用。
【本篇文字、影片獲Shinli李勛授權，非請勿轉載】
文章來源：Shinli李勛臉書
(中時電子報)
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