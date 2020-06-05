社群網站龍頭臉書Facebook敏感時機點推出新制，即日起在美國推出標籤制度，提醒用戶包括：大陸中央電視台、新華社、今日俄羅斯 (Russia Today)、俄營衞星通訊社(Sputnik)、伊朗國營電視台(Press TV)等官媒的專頁內容，受外國政府操控。臉書指出，即日起美國用戶瀏覽這些國家官媒臉書專頁時，會看到提醒該專頁內容由國家政府操控的標籤，這些標籤日後會陸續在其他國家推出。

美國總統川普推特揚言「有搶劫就開槍」，遭推特隱藏並標註警語，臉書因為卻毫無作為，員工1日舉行「線上罷工」，抗議執行長祖克柏的決定。臉書此時又推出新制，臉書保安政策主管格萊歇爾 (Nathaniel Gleicher)週四接受CNN訪問時表示，經諮詢65名專家意見後，臉書制定「國家操控官媒」(state-controlled media)定義，根據媒體的資金來源、公司管理架構、編採透明度和獨立性等因素，決定該機構是否由國家操控。他強調，雖然大陸中央電視台、新華社，俄羅斯今日俄羅斯等媒體上榜，但這份名單將隨時間變動，被標籤媒體也有管道上訴。

臉書於去年12月首次宣布標籤計劃，但此次是在國家控制的媒體（尤其是來自中國大陸和俄羅斯等國家的媒體）在冠狀病毒大流行和因喬治·弗洛伊德（George Floyd）事件而動盪不安的情況下進行。大陸官方媒體報導，為什麼一些美國官員在批評美國抗議者的同時，讚揚香港抗議者，質疑「雙重標準」。

格萊歇爾解釋，這項新政策是為了讓使用者了解他們所獲得的消息來源，「假如你讀一篇有關示威的報導，你需要知道報導由撰寫？背後有甚麼動機？這一點很重要。臉書這樣做的目的，是確保公眾能夠看到、並了解誰是抗議的幕後黑手。

值得注意的是，美國政府有資助的「美國之音」 (Voice of America) 等媒體沒有被標籤。格萊歇爾說明，因為它們具有編採自主，因此臉書不會標籤它們。

(中時電子報)