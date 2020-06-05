嘉義鐵路警員李承翰遭鄭姓凶嫌刺死，一審法官判鄭嫌無罪，全案目前上訴二審中，李承翰的父親對兒子白白犧生，悲憤難平，抑鬱寡歡，4日晚間傳出李父病逝。網友得知消息後，感嘆法官判決殺人！

嘉義鐵路員警李承翰遭刺死案，一審法官判兇嫌無罪，而二審目前上訴中。李父在當時一審結果出爐時不滿表示，一個兒子被殺死，犯人竟然無罪，「兒子比什麼都不如」，實在放不下，直呼判決「太離譜了」，沒想到二審尚未開始，就撒手人寰，再也看不見往後判決。

粉專《爆料公社》臉書網友得知該消息後，紛紛感嘆「這是判決殺人。審判長的判決殺了李父。審判長和持兇刀殺人的兇手無異」、「恐龍法官，悲哀，真希望有天精神病患能遇到法官」、「恐龍幫的啊，很強大的幫派啊」、「反正臺灣已經夠亂了，建議研擬裁撤司法院，現在的司法院對台灣只有困擾，沒有功能」、「正義永遠得不到伸張..只因為一堆恐龍」。

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更有網友表示，「思覺失調的病人不代表會殺人，但這個判決比例真的有問題，反而更污名化了思覺失調患者」、「在台灣真的不要當警察，連法官都不是站在同陣線的，何必拿命去陪他們玩」、「現在最擔心的李媽媽，這叫她如何面對，真的覺得社會越來越亂了，我們國家明明還有『死刑』，卻無法真正的去執行」。

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(中時電子報)