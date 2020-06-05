金管會主委黃天牧4日親自主持例行記者會，指出金融三業及四大會計師事務所，初步預計在2020年6～12月期間，將投入30.32億元於國內舉辦觀光旅遊、會議活動、教育訓練等員工活動，希望藉此提振國旅及經濟，金管會對此樂觀其成。

黃天牧表示，針對新冠肺炎疫情衝擊，各部會已提出相關振興紓困方案。隨著台灣疫情趨穩，行政院改以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，將於7日解封解豐，近期亦陸續推動防疫新生活運動及推出刺激經濟、振興經濟等相關措施，以期提振國內經濟景氣。

此外，近期亦有金融機構主動計畫將員工年度旅遊自國外改為國內，以提振國旅經濟，黃天牧指出，據初步調查瞭解，目前各金融機構預計將投入30.32億元，於6～12月期間提供約60萬名金融機構從業人員於國內從事相關活動使用。

金管會表示，金融三業員工包括銀行業15.42萬人、證券及期貨業4.33萬人、保險業39.76萬人。以金融業別區分，分別為銀行業13.64億元、保險業13.57億元，證券業1.85億元、四大會計師事務所0.67億元、金控公司0.36億元、金控旗下其他子公司0.23億元。

此次統計為各家金融機構申報，包括16家金控、36家國銀、41家保險、68家證券商、39家投信公司、84家投顧公司、15家期貨商，勤業眾信、資誠、安侯建業、安永等4大會計師事務所，以及金控旗下其他子公司。

(時報資訊)