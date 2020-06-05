金管會主委黃天牧4日親自主持例行記者會，指出保險業為進一步協助受疫情影響保戶度過難關，大多數壽險業者均加碼祭出保單借款紓困措施，將保單借款利率調降至少0.5個百分點、適用期半年起跳，以調降前利率區間2～6.9％計算，最低利率已下探1.5％。

保險局長施瓊華表示，保險業因應新冠肺炎疫情衝擊，已提供保護續期保費緩繳、保單借款利息展延、購屋貸款客戶調降貸款利率等紓困措施。為進一步協助保戶降低疫情衝擊，已有多家業者針對保單借款另外祭出紓困措施。

施瓊華指出，上述業者主要針對符合一定紓困資格條件的保戶，如防疫相關醫療人員、新冠肺炎確診患者、居家隔離或檢疫、受疫情影響而非自願性失業或放無薪假的勞工，提供未來一定期間內調降適用保單借款利率。

施瓊華表示，22家壽險業者的國內保單借款餘額截至4月底達6147億元，目前多數業者提供的紓困方案，將保單借款利至少調降0.5個百分點、且適用期間至少6個月，預期應能發揮協助保戶效益。此項紓困措施為各壽險業者自行吸收成本，政府未對此提供補助。

(時報資訊)