金管會公布國銀最新獲利狀況，受惠全球資本市場回穩、金融資產帳面價值回升，國銀2020年4月稅前獲利304.4億元，月增122.4億元或67.3％、年增1.6億元或0.5％。累計1～4月稅前獲利1113.8億元，年減162.9億元或12.8％，衰退幅度較首季16.9％收斂。

國銀2020年4月國內總分行稅前獲利181.1億元，月增達73.2％、仍年減6.1％。國際金融業務分行（OBU）104.9億元，月增近1.19倍、年增達42.4％。海外分行14億元，月減38.6％、年減57.8％。中國大陸分行4.4億元，月減34％、但年增35.3％。

銀行局副局長黃光熙分析，4月國銀獲利顯著反彈，主因全球資本市場回穩，帶動金融資產帳面價值回升，使國內總分行、OBU、中國大陸分行投資淨收益均增加，分別月增160.7億元、2.6億元、0.4億元。

不過，黃光熙指出，國內總分行受手續費淨收益減少、提列備抵呆帳增加影響，4月獲利仍較去年同期衰退。海外分行亦因利息淨收益減少、提列備抵呆帳增加，致使4月獲利出現雙位數「雙降」，其中利息淨收益月減3.4億元、提列備抵呆帳月增6.3億元。

累計國銀2020年1～4月國內總分行稅前獲利657.7億元，年減16.3％。OBU為340.6億元，年增1.9％。海外分行95.6億元，年減31.4％。中國大陸分行20億元，年增16.5％，成長幅度為各分行中最高。

黃光熙表示，國銀全行及國內總分行前4月獲利衰退，主因新冠肺炎疫情造成金融資產帳面價值減少，致使投資淨收益減少。海外分行獲利衰退，主因利息淨收益年減9.5億元、投資淨收益年減6億元、提列備抵呆帳年增20.4億元。

至於OBU及中國大陸分行前4月獲利成長，黃光熙指出，主要均是投資及其他淨收益增加，OBU為年增14.9億元、中國大陸分行為年增5.2億元。不過，OBU由於利息淨收益減少、提列備抵呆帳增加，使成長動能因此削弱。

國銀截至4月底總放款餘額30.38兆元，月增849億元。逾放金額737億元，月增3億元，逾放比0.24％，持平3月、年減0.01個百分點。備抵呆帳覆蓋率571.84％，月增2.01個百分點、年增15.24個百分比，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。

(時報資訊)