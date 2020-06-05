美艦羅素號於昨日穿越台灣海峽。摘自美國海軍第七艦隊臉書

國防部今（5）日表示，美作戰艦乙艘昨日由北向南航經臺灣海峽，續向南航行。國防部指出，美艦經臺灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊艦、機相關動態，狀況正常。

根據美國海軍第七艦隊臉書所發布消息，羅素號於昨日穿越台灣海峽。

(中時 )