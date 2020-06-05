國防部：美艦昨日經過台灣海峽 08:092020/06/05 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美艦羅素號於昨日穿越台灣海峽。摘自美國海軍第七艦隊臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美艦羅素號於昨日穿越台灣海峽。摘自美國海軍第七艦隊臉書 國防部今（5）日表示，美作戰艦乙艘昨日由北向南航經臺灣海峽，續向南航行。國防部指出，美艦經臺灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊艦、機相關動態，狀況正常。 根據美國海軍第七艦隊臉書所發布消息，羅素號於昨日穿越台灣海峽。 (中時 ) #海峽 #國防部 #南航 #臺灣 #航行 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 陸超燃衝壓技術猛進 東風17射程起碼增5倍 - 軍事 國防部：美艦昨日經過台灣海峽 - 軍事 義大利訂購半人馬2型8輪戰車 具有120公釐主砲 - 軍事 敘利亞空軍實力升級 取得10架MiG-29 - 軍事 嚴德發今去九鵬基地視導飛彈操演 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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