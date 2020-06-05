桃園市莊敬路二段1間汽車維修場5日凌晨近2時發生火警，現場汽車維修物品及10輛汽車燃燒。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

桃園市莊敬路二段1間汽車維修場5日凌晨近2時發生火警，現場汽車維修物品及10輛汽車燃燒，燃燒面積約500平方米。桃園市消防局出動大量人車前往救火，3時許撲滅火勢，所幸無人員傷亡。

該汽車維修場為1層鐵皮建築物，10輛汽車中，8輛全毀、2輛半毀。消防局1時54分接獲報案，2時3分抵達現場，3時2分撲滅火勢、4時5分殘火處理完畢。出動消防人員95名、救災車輛32輛。

(中時 )