近21萬考生注意，109年國中教育會考於6月5日(五)上午八時起開放網路成績查詢，並於當日寄發成績通知單，考生可台師大心測中心公布的網址查詢成績。

國中會考含補考於5月31日落幕，教育部預計今上午八時起開放網路成績查詢，並寄發成績單。台師大心測中心日前已公布行「各科能力等級加標示與答對題數對照表」、「各能力等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」、「各能力等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，以及寫作測驗與數學非選擇題樣卷說明」、「試題題本暨參考答案」等會考相關資訊，考生可至國中教育會考網站與國中教育會考全國試務會網站查詢。

中國時報報導，基北區各校錄取分數方面，升學輔導專家卓意翔表示，這些年雖然少子化，但高中端也在減少招生人數，因此產生了平衡效果，每年各校錄取分數都變動不大。他建議考生，今年各校的錄取分數，直接參考去年就好。

卓意翔推估，今年要進建中、北一女約要33.8分，進台師大附中要32.8分到33分，進成功高中則要31.6分。至於其他學校，因為少子化下各校都在搶學生，有填就有機會。

(中時電子報)