嘉義鐵路員警李承翰被刺死案，因為鄭嫌患有思覺失調症，一審獲判無罪，讓李承翰父親難以接受怒斥「法官恐龍」，心情鬱鬱寡歡的他昨天傳出吐血身亡，噩耗傳出讓外界難以接受，鍾欣凌則在臉書PO文悼念並向李承翰母親喊話打氣。

鐵路警察李承翰去年7月在台鐵列車處理補票糾紛，遭鄭嫌持刀狠捅腹部身亡，讓鍾欣凌哀痛表示：「李承翰，謝謝你好勇敢，無法想像你的家人會有多悲痛」，如今又傳出李承翰父親因病吐血身亡，讓鍾欣凌心情難以平復表示：「知道不能責怪生病的人，但真的好傷心難過跟憤怒，或許這樣就可以停止對你無止境的思念，就可以忘記事件發生的歷歷在目」，最後不忘跟李媽媽打氣：「請您一定要勇敢，祝福您一切安好」。

對此網友也紛紛留言：「想到真的心好痛，如果發生在自己身上真的沒辦法承受」、「再多的公道也喚不回兩條生命」、「恐龍法官、無能的司法，何時才能還真理一個公道」。

(中時電子報)