罷免高雄市長韓國瑜投票倒數最後一天，資深媒體人朱凱翔昨深夜透過影片提出他反對罷韓的三大理由，指韓沒差到要讓他滾蛋。朱凱翔在影片中開門見山表示，他反對罷韓，並提出3大理由：

一、韓國瑜上任至今，雖然有不少政見沒有兌現，但這並不足以成為成為罷免他的理由，因為其中的一些政策，跟高雄市民的日常生活並不直接相關。反而淹水、天坑和登革熱等與市民息息相關的問題，在韓市府的努力下有所改善。朱凱翔還說，這四個月來，高雄在疫情中的表現十分亮眼，這些事情才是市長應該要做的事情。因此，韓國瑜的施政表現沒有差到要讓他滾蛋。

二、當初高雄市民會選擇韓國瑜，很大的原因是厭倦了民進黨2、30年的統治，想換人做做看，看能不能帶來改變，並批評那些罷韓的發起者，本身就是前朝結構的一分部分，跑出來喊罷韓，正當性不足。朱凱翔更砲轟台灣基進別演了，指他們只是為了一己之私，想透過蹭韓擴大政治版圖，不用講的那麼好聽，並要大家看清楚。

三、朱凱翔抨擊罷免制度的不合理，並指出，現在用57萬多票就能罷免掉當初89萬票選出來的市長，直批「票票不等值」。他也砲轟中選會知法玩法，韓國瑜上任還不到一年，就給罷韓連署偷跑開綠燈，這會帶來很壞的影響，以後的選舉都要選兩次，參選人除了要爭取民眾的支持，還要在敗選時發動罷免，根本就是勞民傷財。

不過，朱凱翔也說，以上只是他個人觀點，韓國瑜的去留，決定權在高雄市民。但他感嘆民進黨在高雄的能量依舊很強大，並表示對韓國瑜的前途並不樂觀。

網友們也在影片下的留言區回應，「說實在的，有多少縣市長的政見是有完全實現的？一堆罷韓的根本不會去看到到底改變了多少」、「我高雄人，我反對罷免，謝謝您中立為高雄發聲」、「為何對韓國瑜要求如此嚴苛，道歉還要怎樣誠意，綠營為何做了那麼多亂七八糟除了完全不用道歉還能沒良心指著別人亂罵。這世上是非公理難道那麼不容易看得清楚嗎？」

(中時電子報)