金管會公布2020年4月信用卡業務概況，由於新冠肺炎疫情衝擊消費動能，簽帳金額降至2062億元，月減9.64％、年減達20.02％，創近2年低點、衰退幅度創2009年1月以來逾11年新高。累計前4月簽帳金額9256億元，年減7.38％，亦為近11年首見衰退。

金管會統計，4月33家信用卡發卡機構總流通卡數約4850萬張，月增0.37％、年增8.16％，總有效卡數約3213萬張，月減0.09％、年增6.85％。循環信用餘額約1082億元，月減1.28％、年減1.01％，簽帳金額約2062億元，月減9.64％、年減達20.02％。

信用卡4月衰退幅度創逾11年新高，銀行局官員表示，主要由於新冠肺炎疫情嚴峻，民眾減少外出防疫影響消費動能，又以旅遊、餐飲消費減少較多。銀行業者認為，後續隨著防疫措施鬆綁、振興三倍券發放，將推出相關加碼優惠方案，盼帶動簽帳金額動能回升。

據金管會統計，由於金融海嘯衝擊經濟，2009年1～5月信用卡簽帳金額均出現「雙降」態勢，其中1～4月減11.39％。而2010～2019年間，信用卡簽帳金額均逐年成長，其中1～4月簽帳金額10年來亦維持成長態勢，年增率介於6.27～18.58％。

(時報資訊)