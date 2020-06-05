台橡(2103)指出，首季大陸市場受到疫情影響，營運表現疲軟，第2季又逢歐美及印度封城，預期營運低於第1季，估計會是谷底，公司認為，就市場上普遍看法，全球各地陸續解禁，經濟活動開始，沒有特別狀況下，第3季預測會相對第2季好轉，但能維持多久，或是成長的幅度，都取決產業復甦狀況及下一波是否還有疫情干擾。

台橡2019年因貿易爭端及地緣政治格局變化，造成企業及消費者信心下降，全球經濟成長減緩，營運上面臨大陸及印度車市需求下滑，及熱可塑性彈性體(TPE)市場競爭加劇，2019年營收289.1億元，毛利率11.68％，與前年持平，稅後淨利7.4億元，年減率37.90％，每股盈餘0.9元。今年第1季營收64.94億元，毛利率11.72％，淨利歸屬母公司業主0.59億元，年減79.10％，每股盈餘0.07元。

公司指出，第1季新冠肺炎疫情爆發，重創經濟活動及產業供應鏈，導致全球經濟衰退，主要終端應用市場如汽車及消費性產品需求大幅下降，直接影響台橡營運。面對疫情帶來的衝擊，台橡透過加強與長期客戶和供應商密切合作，以及啟動防禦機制，降低可控費用與資本支出，穩定公司營運。

台橡營收有50％來自於汽車相關，第1季財報已經反映大陸情況，但大陸因為最先解禁，因此，近期雖然還沒回到疫情之前，內需市場已經開始穩定，第2季則受到歐洲跟北美影響，因為大陸是出口大國，也影響到外銷，估計第2季會是衝擊最大的一季。

轉投資部分，台橡與印度石油的合資公司ISRPL，但今年印度在3月中旬封城，5月底解除，合資公司也因為封城停工，5月23日開始復工。然而，4月及5月印度汽車銷售掛零，導致輪胎市場不佳，確定影響今年合資公司獲利，目前只能等復甦狀況。

台橡鎖定輪胎以外先進材料開發，當中熱可塑彈性體TPE(SBS、SIS、SEBS)是積極發展產品。2019年投資南通SEBS新產線在去年底完成設立，今年初試車，目前進入試生產，主要生產高階醫療產品，由於進入醫療需要一段認證，估計需要一年到一年半才會有明顯營收貢獻。

(時報資訊)